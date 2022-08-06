Сочинские спасатели получили награды за помощь утопавшим Фото: Иван МАКЕЕВ

Сочинские спасатели получили награды за помощь утопавшим. Они спасали туристов во всех дежурства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что награды получили три человека – Денис Крылов, Геннадий Крамаренко и Павел Дудко.

– На пляжных территориях города работают более 700 профессиональных матросов-спасателей. Благодаря их слаженным, оперативным действиям обеспечена безопасность отдыхающих, – отметила вице-мэр курорта Инна Петухова.

Отмечается, что лицензированные спасатели трудятся на всех пляжах Сочи. Они оказывают первую помощь туристам и организуют реанимационные действия до передачи пострадавших врачам.

Так Денис Крылов спас женщину, которая начала тонуть вдали от берега, а Геннадий Крамаренко вытащил из воды ребенка, которого накрыло волной во время шторма.