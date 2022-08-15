Полиция устанавливает личность погибшей у морского вокзала Новороссийска

Фото: пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

Сотрудники транспортной полиции устанавливают личность женщины, утонувшей около морского вокзала Новороссийска.

- Сообщение об обнаружении трупа на пляже возле морского вокзала поступило 14 августа. Сейчас устанавливается личность погибшей, - сообщили в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

Для опознания полицейские опубликовали фото личных вещей и ориентировку. На вид женщине 60-65 лет, волосы короткие с сединой. На берегу обнаружены темно-синее платье с рисунком цветов светлого цвета, полотенце в полоску, в момент извлечения из воды была одета в раздельный купальник и розовую обувь для купания.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшей, сотрудники транспортной полиции просят обратиться по телефону +7 (8617) 27-74-27.