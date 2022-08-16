Газпромбанк предлагает оформить «Льготную ипотеку» на новостройки по ставке 5% годовых

Газпромбанк предлагает специальное предложение по ипотеке с господдержкой на новостройки: только в течение 5 дней – с 16 по 20 августа – при оформлении заявки на кредит по программе «Льготная ипотека» и заключении кредитного договора в течение 30 календарных дней с даты одобрения, ставка по ипотеке составит 5% годовых. Такая ставка действует первые 12 месяцев, далее она составит 6,3% годовых. Ставки действуют при наличии личного страхования заемщика.

Предложение по снижению ставки распространяется на все аккредитованные объекты недвижимости компаний-партнеров Газпромбанка и актуально для всех заемщиков.

Оформить кредит по программе «Льготная ипотека» по ставке 5% годовых в Газпромбанке можно на приобретение квартиры в строящемся жилом доме.

Оформить кредит по программе «Льготная ипотека» по ставке 5% годовых в Газпромбанке можно на приобретение квартиры в строящемся жилом доме у юридического лица по договору долевого участия. Минимальная сумма – 100 тыс. рублей (но не менее 15% от стоимости недвижимости), максимальная – 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн рублей – для других регионов. Если требуется сумма выше указанной, заявка оформляется на стандартных условиях. Для оформления нужен минимальный пакет документов.

Взять ипотечный кредит можно на срок от 1 года до 30 лет с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости жилья.

Узнать подробные условия льготной ипотеки и оформить заявку можно на сайте.