ЖК «Светлоград» признан лучшим комплексом Краснодарского края

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья.

В Краснодаре подвели итоги работы строительных организаций за 2021 год. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Наумов наградил самых эффективных застройщиков и реализованные проекты в сфере жилой недвижимости. СК «Семья» получила диплом II степени как одна из лучших строительных компаний региона, а ЖК «Светлоград» удостоился 1-го места в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов».

Победителей определял департамент строительства Администрации Краснодарского края. Жюри принимали во внимание такие параметры, как количество введенных в эксплуатацию домов за 2021 год и соблюдение сроков сдачи. За указанный период СК «Семья» досрочно сдала 9 литеров ЖК «Светлоград»: 6, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22. Ключи от новых квартир получили 1323 семьи, на территории новых литеров свыше 14 тысяч кв.м. Отведено под зеленые зоны, цветники и аллеи.

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья.

- Благодарим руководство Краснодарского края за высокую оценку работы СК «Семья» и признание ЖК «Светлоград» лучшим в регионе. Это знаковый проект для нашей компании, сегодня в 29 домах комплекса живут свыше 8 000 семей, оборудовано более 50 детских и спортивных площадок. У жителей «Светлограда» на территории есть муниципальные детский сад и школа, а также километровая зеленая аллея для прогулок. В каждом проекте мы стремимся создать атмосферу для комфортной жизни всей семьей, – поделилась коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

СК «Семья» – одна из крупнейших строительных компаний краснодарского края. По данным единого ресурса застройщиков (erzrf.ru), по итогам 2021 года компания вошла в ТОП-3 застройщиков Кубани по объему ввода жилья, а с июля – в тройку по потребительским качествам жилых комплексов. За 8 лет работы компания ввела в эксплуатацию 36 домов общей площадью 345 000 кв. м. точно в срок, а четверть всех домов – досрочно. Свыше 9 000 семей улучшили свои жилищные условия. В настоящий момент строится 176 000 квадратных метров жилья. Строительство ведется по закону о долевом строительстве, финансовый партнер – «Банк «ДОМ.РФ».