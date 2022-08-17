Сбер комплексно помогает развивать туризм на Северном Кавказе

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

Институт развития СКФО «Кавказ.РФ» провел конференцию «Открытый Кавказ. Для инвестиций, развития, туризма» в рамках II Российского туристического форума «Путешествуй!». Одним из спикеров стала отраслевой лидер туризма Юго-Западного банка Сбербанка Мария Клементе-Белоуссова. Здесь презентовали проекты, обсудили «точки роста» привлекательности регионов Северного Кавказа для инвесторов, условия финансового и нефинансового стимулирования туристической отрасли.

Хасан Тимижев, генеральный директор «Кавказ.РФ»:

- Функционал «Кавказ.РФ» сегодня довольно широк. Мы и девелопер «точек роста», и акционер-инвестор, и финансовый консультант, и кадровый оператор, и маркетинговое агентство, и организатор социально ориентированных практик. Также в приоритетах – создание и развитие курортов и туристских территорий, технопарков, оптово-распределительных и транспортно-логистических центров, поддержка бизнеса и реализация инвестпроектов, развитие инфраструктуры и ЖКХ. Рад, что на полях форума удалось обсудить не только возможности, но и вызовы, сдерживающие развитие региона.

В этой отрасли на юге страны работают более 52 тысяч организаций, где 85% - это малый бизнес, а треть – развиваются в регионах СКФО. Вклад Сбера здесь не только в финансирование отраслевых проектов. Это и консалтинг, и автоматизация управления гостиничным хозяйством, и развитие современных платежных сервисов, бонусных программ и розничного кредитования. Для еще более динамичного развития индустрии важным остается развитие эффективного диалога с органами власти и бизнесом.

Туризм дает мультипликативный эффект многим сферам экономики, стимулируя развитие инфраструктуры, логистики, торговли, индустрии развлечений и общественного питания. Поэтому Сбер смотрит на развитие отрасли максимально широко: людям помогает комфортнее и дешевле путешествовать, инвесторам – вкладывать и зарабатывать в отрасли, а государству – быстрее реализовать нацпроект «Туризм и индустрия гостпериимства».

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

Евгений Титов. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

- Сбер уже несколько лет развивает направление туризма в Юго-Западном банке. Проделана большая работа по оценке потенциала отрасли: от потребностей туристов в разных жизненных ситуациях до комплексной оценки эффективности инвестпроектов. Мы поддерживаем клиентов банка и траекторию государственных инициатив в развитии туристического направления. В Республиках Северного Кавказа развиваем бизнес грантополучателей, ведем работу по софинансированию гостиниц и гостиничных комплексов. Уже строят пять отелей и многофункциональных комплексов в Краснодарском крае при финансовой поддержке Сбера на 20,3 млрд рублей. В этом году мы продолжаем эту работу: еще по 6 проектам на Кубани и в Республиках Северного Кавказа общей стоимостью 12,6 млрд рублей ждем решения о включении их в льготную программу кредитования Ростуризма.

Для более глубокого понимания трендов южного туризма Сбер использует возможности BigData. Все бОльшую роль приобретает и новое позиционирование туристического кластера Северного Кавказа, так как быстро растет спрос на спортивный, событийный бальнеологический, этно-культурный, экологический и гастротуризм. По итогам анализа самых востребованных локаций и поведения туристов на всем пути следования аналитики фиксируют, что россияне стали больше путешествовать на личном транспорте и посещать знаковые культурные локации в южных регионах. Туристический поток в регионы Юга России и СКФО и средний чек на отдых стабильно растут ежегодно на 15-20%. Фактически сегодня туристы в южных регионах страны тратят каждый 5-й рубль, а совокупный среднегодовой темп роста их трат наивысший в Карачаево-Черкесии (+19,5%). Это подтверждает и тенденция быстрого роста числа туристов, которые впервые посетили Кавказ в 2022 году: с января по июнь - почти полмиллиона человек.

Популярность путешествий по регионам Северного Кавказа за последние 5 лет выросла в 2,5 раза. Теперь гости СКФО не только «открывают» для себя его красоты и этнографию и гастрономию, но и все чаще возвращаются за новыми эмоциями и яркими воспоминаниями от колоритного отдыха. Но сохранение этого тренда в долгосрочной перспективе будет зависеть от улучшения туристической инфраструктуры, развития сервиса, транспортной инфраструктуры, создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности туристического кластера СКФО по сравнению с другими российскими регионами.

Поэтому сегодня все регионы СКФО активно работают над «новыми рецептами» инвестиционной кухни, туристическими маршрутами и новыми формами отдыха гостей из других регионов России, а также успешно реализуют программы для увеличения туристического потока и повышения инвестиционной привлекательности региона. Масштабные меры господдержки доступны сегодня в виде кешбэка для туристов при оплате картой МИР, дополнительных скидок от многих занятых в отрасли игроков. Малый, средний и крупный отраслевой бизнес поддерживают грантами и льготными кредитами. В том числе и единый институт развития «Кавказ.РФ» реализует проекты развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа на Северном Кавказе, где основными мерами поддержки стало предоставление налоговых льгот, строительство коммунальной, инженерной и горнолыжной инфраструктуры.