Участники похода «Паруса памяти Черного моря 2022» вернулись домой

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Молодежный историко-патриотический яхтенный поход «Паруса памяти Черного моря 2022» стартовал 8 августа с Графской пристани Севастополя. В числе участников – две яхты - «Успех» и «Спасибо» от Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова.

В составе команд были не только опытные мореплаватели (преподаватели вуза), но и несколько курсантов Морского колледжа (Мирон Тарнопольский, Арсений Собарь, Данил Лопушкин и Никита Привалов). Преодолев около 1000 миль морского пространства в нелегких погодных условиях, ребята вернулись обратно с массой впечатлений.

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

- Самое сложное на яхте – это отдых, когда палящее солнце, качка, ветер, совсем не до сна, гораздо легче работать. Больше всего запомнился мой первый шторм, когда лежали на палубе, крепко сцепив руки, а качало под 70 градусов. Такое точно не забуду, - вспоминает курсант Морского колледжа ГМУ имени Ушакова Мирон Тарнопольский.

Всего в мероприятии участвовало 335 человек на 12 судах, включая трехмачтовый фрегат «Херсонес», парусно-моторные и крейсерские яхты.

- Для меня самыми запоминающимися стали ночные вахты. Непередаваемая красота. Идешь, практически полная тишина, штиль, смотришь на небо, а там звезды падают… на берегу такую картину вряд ли где увидишь, – делится впечатлениями о путешествии курсант Никита Привалов.

После завершения маршрута Севастополь - Артек - Феодосия - Новороссийск - Керчь – Севастополь мореплавателей встречали в гавани Цемесской бухты в прямом смысле, и музыкой. Гвоздем программы стало выступление легендарного ВИА «Морские котики».