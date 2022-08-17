ГК «Концерн «Покровский»: страны Азии готовы покупать миллионы тонн российского зерна

Фото предоставлено Концерном «Покровский».

В 2022 году группа компаний планирует вдвое увеличить объемы экспорта за счет развития агротрейдинга, для чего активно разрабатывает новые логистические направления. Сейчас география поставок собственной сельскохозяйственной продукции охватывает 22 страны, среди которых – Китай, Турция, Египет, Ливия и другие страны Ближнего Востока и африканского континента. В августе представители концерна провели переговоры с покупателями зерна в Малайзии и Вьетнаме и оценили перспективы поставок в Юго-Восточную Азию.

С 5 по 7 августа ГК «Концерн «Покровский» в составе делегации Минсельхоза РФ приняла участие в деловой миссии российских компаний-производителей продукции АПК в Малайзии, организованной Федеральным центром «Агроэкспорт». В рамках мероприятия был презентован экспортный потенциал российского агропромышленного комплекса, рассмотрены приоритетные направления сотрудничества, специфика малазийского рынка и требования, предъявляемые к поставщикам.

Фото предоставлено Концерном «Покровский».

- Малайзия является новым и важным направлением для развития российского аграрного экспорта. Основу текущего объема продаж составляют растительные масла, однако существует значительный потенциал по диверсификации поставок. Общий объем поставок российской продукции АПК в Малайзию к 2030 году может составить около $500 млн, - отметил руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов.

- В Куала-Лампур мы представляли зерновой сектор России и провели более 30 встреч с представителями малазийского бизнеса, а также компаниями, ориентированными на рынки других стран – Китая, Филиппин, Индонезии. И получили не только положительные отзывы, но и прямые запросы на сотрудничество, сейчас готовим для партнеров предложения по цене и качественным характеристикам нашей продукции. Помимо зерна азиатский рынок заинтересован также в поставках кормовых культур – кукурузы, сои и соевого шрота, полнорационных комбикормов, поэтому мы уверены в перспективах развития торговли между нашими странами, - рассказала руководитель отдела продаж сельскохозяйственной продукции ГК «Концерн «Покровский» Анастасия Лебедкина.

С 11 по 14 августа работа деловой миссии продолжилась во Вьетнаме, где в рамках ежегодной международной выставки продуктов питания, напитков и упаковки Vietfood & Beverage 2022. В прямом диалоге российская и вьетнамская стороны смогли обсудить вопросы фитосанитарных требований к российскому зерну, а также финансовых расчетов и логистики.

Фото предоставлено Концерном «Покровский».

- Россия – один из крупнейших производителей и экспортеров самых разных видов продовольственной продукции, со своей стороны Вьетнам – одна из самых быстрорастущих экономик мира, в которой развиваются многие отрасли и увеличивается численность населения. Это создает значительные предпосылки для дальнейшего расширения нашего взаимного товарооборота, который в перспективе может составить $1,5 млрд, – подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин.

- Сейчас рост поставок российской пшеницы сдерживают карантинные ограничения, однако в России есть компании, которые производят продукцию высочайшего качества и могут поставлять подработанное очищенное зерно, соответствующее самым строгим мировым стандартам. В Хошимине мы провели переговоры как с ведущими импортёрами - Vinsarf, The Straits International, так и с мукомольными предприятиями - Mekong Flour, которые озвучили актуальный запрос на поставку 1 млн тонн продовольственной и фуражной пшеницы, а также 2 млн тонн кукурузы. Сложности с логистикой и стоимость доставки снижают конкурентоспособность нашей сельхозпродукции, однако российское происхождение – это знак качества, причем в первую очередь для Китая, который задает тренд на всем азиатском рынке. Поэтому мы очень высоко оцениваем потенциал этого направления в нашем экспортном портфеле, - добавил управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба.

Фото предоставлено Концерном «Покровский».

СПРАВКА «КП»

ГК «Концерн «Покровский» является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям: 1 место по эффективности на гектар, 6 место – по производству сахара, 9 место – по производству молока. В 2022 году концерн вошел в топ-5 крупнейших землевладельцев России, по версии журнала Forbes, – земельный банк группы компаний составляет 242 тысячи гектаров, его стоимость эксперты издания оценили в 67,8 млрд рублей. Валовый сбор сельскохозяйственной продукции – 2,5 млн тонн, из них 500 тыс. тонн концерн экспортирует. География экспортных поставок охватывает 22 страны, среди которых - Турция, Египет, Ливия, Нигерия, Кения, Уганда и другие страны Ближнего Востока и африканского континента.

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