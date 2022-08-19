Глава Адыгеи Кумпилов вместе с молодежью отправился в поход к горе Фишт

Домой участники слета вернутся через три дня. Фото: t.me/muratkumpilov

В республике стартовал уже традиционный слет талантливой молодежи «Фишт». Собрались юноши и девушки из Адыгеи, прибыли также делегации из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. Все вместе они отправятся в поход, где не только познакомятся друг с другом, обменяются опытом, но и презентуют свои проекты. А еще молодые люди смогут заручиться поддержкой власти - ведь в походе участвуют министры и главы районов.

- Для нас же это - хорошая возможность оценить и скорректировать свою работу в сфере молодежной политики, образования, в других отраслях, – написал Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. - По итогам предыдущих форумов ряд предложений молодежного актива уже реализованы.

По словам главы региона, в 2022 году участники похода также надеются на продуктивную работу.

Как уточняется, молодых людей и чиновников ждет 10-километровый маршрут, который пролегает через несколько горных перевалов.

- Вечером - живое общение у костра, - говорит глава республики. - Завтра - походы к озерам и ледникам, просветительский квест, турнир по волейболу.

Домой участники слета вернутся через три дня.