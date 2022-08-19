В Краснодаре будет новый мэр

Конкурс по выборам нового мэра Краснодара объявят 24-25 августа. Об этом на заседании гордумы сообщила председатель парламента Вера Галушко.

Планируется, что депутаты соберутся на внеочередное заседание в эти даты, чтобы запустить необходимые процедуры.

Напомним, 19 августа депутаты единогласно приняли отставку Андрея Алексеенко с поста градоначальника. Накануне он подал заявление о снятии с себя полномочий главы Краснодара. Андрей Алексеенко возглавит кабмин в Харьковской области.

Кстати, "КП" - Кубань" узнала прогнозы политологов, кто может стать новым мэром Краснодара.