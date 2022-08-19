В Сочи водитель «Жигули» врезался в манипулятор

Водителю потребовалась медицинская помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи на улице Мира в селе Веселое Адлерского района произошла жесткая авария. Водитель «Жигули» превысил скорость и не смог справиться с управлением. В итоге мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с манипулятором.

Легковушка сильно пострадала. Фото: https://t.me/chp_sochi

Легковушку от удара лоб в лоб с большегрузом отбросило на пешеходную зону. Бампер «Жигули» весь смялся и разбилось лобовое стекло. По словам очевидцев, водитель отечественного автомобиля пострадал. Мужчина заработал травму ноги. Свидетели ДТП вызвали скорую помощь и полицейских.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники госавтоинспекции.