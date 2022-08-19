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Происшествия19 августа 2022 8:24

Житель Новороссийска угнал спортивный мотоцикл за 150 тысяч рублей

Полицейские задержали угонщика
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

В полицию Новороссийска обратился владелец мотоцикла, он сообщил, что его байк угнали. Ущерб пострадавший оценил в 150 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Угонщиком оказался 32-летнего ранее судимый местный житель. Его задержали, а мотоцикл вернули законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.