Житель Новороссийска угнал спортивный мотоцикл за 150 тысяч рублей

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

В полицию Новороссийска обратился владелец мотоцикла, он сообщил, что его байк угнали. Ущерб пострадавший оценил в 150 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Угонщиком оказался 32-летнего ранее судимый местный житель. Его задержали, а мотоцикл вернули законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.