Под Анапой иномарка насмерть сбила 6-летнюю девочку

Фото: ГИБДД

Трагедия произошла вечером 18 августа в станице Благовещенской. По предварительным данным, на улице Прибрежной 33-летняя жительница Москвы на Ria наехала на 6-летнюю девочку. Ребенок скончался от полученных травм.

- Девочка шла в сопровождении родителей за руку, семья приехала из Рязанской области. Она неожиданно вырвалась и побежала через проезжую часть. Там и случилось смертельное ДТП, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Несовершеннолетняя скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция напоминает гостям Кубани, что переходить проезжую часть нужно по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин и убедившись в безопасности. При движении в темное время суток в населенных пунктах рекомендуется наличие на верхней одежде светоотражающих элементов.