СберПервый дает лучший сервис на Юге России и в СКФО

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб САДОВ.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Философия СберПервого в том, чтобы давать клиенту безупречный сервис, который нужен ему здесь и сейчас. Нам доверяют свои сбережения тысячи клиентов во всех южных регионах, так как уверены в высочайших компетенциях, экпертизе и надежности решений Сбера в десятках отраслей и рынков. Отдельно отмечу, что даже персональный менеджер и финансовый советник индивидуально подбираются каждому клиенту с учетом его инвестиционного профиля и целей обслуживания. Наша команда сегодня помогает клиентам управлять портфелем. При этом очень важным для нас в работе остается решение всех вопросов клиента и его близкого окружения».

На территории обслуживания Юго-Западного банка 12 офисов СберПервого представлены в 8 городах. В любом из них можно получить консультацию и стать премиальным клиентом Сбера. Персональные менеджеры работают с новыми клиентами и помогают им определиться с дальнейшей стратегией роста: консультируют по продуктам, рассказывают про возможности более чем 60 инвестиционных решений и всегда на связи в удобном формате. Далее за каждым клиентом закрепляется финансовый советник – эксперт в десятках отраслей и сегментов, который помогает управлять портфелем. Для получения этой должности в Сбере кандидаты проходят многоуровневый отбор и постоянно подтверждают свою квалификацию по итогам специализированных тестов.

На территории обслуживания Юго-Западного банка 12 офисов СберПервого представлены в 8 городах.

Клиентам СберПервого сегодня доступны премиальные предложения по обслуживанию без очереди и в формате «одного окна» с повышенным комфортом. Также в пакет сервиса включены переводы юридическим лицам и снятие наличных в любых банкоматах без комиссии; скидки на аренду сейфовых ячеек; кредитование, вклады, страхование, обмен валют и покупка драгоценных металлов подписка СберПрайм+ на персональных условиях; повышенные бонусы от Сбера и партнеров; помощь консультанта по возврату налогов; премиальные медицинские сервисы и компенсация расходов за посещение бизнес-залов аэропортов.

Узнать подробную информацию о СберПервом и уточнить адреса премиальных офисов можно на сайте.