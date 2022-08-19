И. о. мэра Краснодара назначен 50-летний Максим Слюсарев

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После отставки мэра Краснодара Андрея Алексеенко исполняющим главы города назначен 50-летний Максим Слюсарев. Он работал на должности первого заместителя Алексеенко и координировал работу по вопросам внутренней и молодежной политики, физической культуры и спорта. До декабря 2021 года Слюсарев был советником Кондратьева.

Максим Слюсарев будет исполнять обязанности главы Краснодара до назначения нового мэра города. Конкурс по выборам объявят 24-25 августа. Планируется, что депутаты соберутся на внеочередное заседание в эти даты, чтобы запустить необходимые процедуры.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что депутаты единогласно приняли отставку мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Он покинул пост 19 августа.