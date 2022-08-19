РНКБ предоставил финансирование крупнейшему химическому заводу Крыма

Банк РНКБ открыл возобновляемую кредитную линию для АО "Крымский содовый завод" (г. Красноперекопск) в размере 1,5 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств. Кредитные средства выданы в рамках государственной программы льготного кредитования системообразующих предприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 393 от 17.03.2022г.

– АО "Крымский содовый завод" работает на рынке 48 лет и является системообразующим предприятием в Красноперекопске, – говорит вице-президент - директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Мы надеемся, что финансирование компании будет способствовать её развитию, а также развитию промышленности в регионе в целом.

АО "Крымский содовый завод" - производитель и экспортер кальцинированной соды марок "А" и "Б", а также пищевой соли и пищевой соды. Это единственное предприятие по производству кальцинированной технической соды на юго-западе РФ.

Завод является бюджетообразующим для города Красноперекопска, а также одним из крупнейших плательщиков налогов в бюджет Республики Крым.