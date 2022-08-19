В Адыгее поймали мужчину, которого разыскивали за жестокое убийство 27-летней давности

Чтобы не попасться в руки правоохранители, мужчина начал обстреливать спецавтомобиль. Фото: СУ СК по Адыгее.

В Адыгее 66-летний мужчина задержан за посягательство на жизнь полицейских. Об этом сообщают в СУ СК по республике. Как стало известно, сотрудники ДПС для проверки документов остановили «семерку». Во время общения с водителем стало ясно, что он сидел за рулем пьяным. На него собирались составить протокол, да не тут-то было.

- Мужчина на автомобиле попытался скрыться и направился к своему дому, а сотрудники ДПС стали его преследовать, - рассказывают в СУ СК по Адыгее.

Добравшись до дома, подозреваемый забежал внутрь. Но правоохранители не собирались уезжать. Тогда, схватив ружье, мужчина вышел на улицу и выстрелил в сторону служебного автомобиля, в котором сидели два сотрудника ДПС.

- После подозреваемый сел за руль своего автомобиля и, совершив наезд на патрульный авто, скрылся с места происшествия, но позже его задержали, - уточняют «КП» - Кубань» в СК по республике.

В итоге на мужчину завели уголовное дело. Его подозревают в посягательстве на жизнь полицейских. Задержанного доставили в следственный отдел на допрос. Там его пробили по базе, где и выяснилось, что мужчина был в федеральном розыске с 1995 года. Он убил человека в Республике Северная Осетия-Алания.

- Его разыскивали за совершение преступления, предусмотренного пп. «д», «з» ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", - уточнили следователи.

Сейчас мужчина находится в ИВС, но скоро его заключат под стражу.