На Кубани за сутки выявили 1233 случая COVID-19

Последние новости по коронавирусу на Кубани

В Краснодарском крае заболеваемость коронавирусом начала расти. По данным на 19 августа за последние сутки COVID-19 выявили у 1233 человек, среди них 106 детей.

Самым зараженным стал Краснодар с 422 случаями. Вторым по количеству заболевших оказался Сочи – инфекцию выявили у 103 человек. В Новороссийске выросло на 113 пациентов, в Анапе – на 64, в Крымском районе – на 48, в Геленджике – на 35, в Тимашевском районе – на 33.

- По 30 заболевших в Горячем Ключе и Туапсинском районе, 23 – в Динском, по 22 – в Армавире и Тбилисском районе, - сообщили в оперштабе.

В других районах наименьшее число инфицированных. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся пять человек.