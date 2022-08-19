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Общество19 августа 2022 9:14

Дава и Мари Краймбрери приехали на фестиваль в Сочи

Исполнители не объявили о своих отношениях публично
Ангелина НАЗАРЧУК
Дава не скрывает своих чувств.

Дава не скрывает своих чувств.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи прошел музыкальный фестиваль. Певец Дава и Мари Краймбрери приехали на мероприятие вместе. Кроме этого, исполнители вдвоем вышли на сцену. Публика обрадовалась такому дуэту. Об этом сообщил портал “7 Дней”.

Фанаты исполнителей ждали, что пара признается в отношениях. На площадке был установлен корнер дворца бракосочетаний. Многие думали, что там как раз Дава и Мари поженятся. Однако этого не произошло.

К слову, Дава все же не скрывал свои чувства к исполнительнице. Пока Мари настраивали звук, Манукян показал, что прекрасно знаком с творчеством певицы. Дава предложил публике сыграть в игру «Отгадай песню Мари». При этом певец заигрывал с исполнительницей.