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Общество19 августа 2022 9:15

В Майкопе и Адыгейске 20 и 21 августа пройдут кинопоказы под открытым небом

Сеансы фильмов проходят бесплатно
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Присоединиться к просмотру может любой желающий, заняв свободное место перед экраном. Фото: Управление культуры Майкопа.

Присоединиться к просмотру может любой желающий, заняв свободное место перед экраном. Фото: Управление культуры Майкопа.

Летом в Адыгее возобновили кинопоказы под открытым небом. Для всех желающих устраивают уличные киносеансы - вход абсолютно бесплатный. Так, в выходные дни запланирован показ нескольких кинолент.

В субботу, 20 августа, в 20:00 на площадке около Дома культуры «Гигант» в Майкопе гости увидят фильм «Мой год в Нью-Йорке».

Также в воскресенье, 21 августа, в 20:00 в Адыгейске в парковой зоне жителям покажут лучшие короткометражные фильмы сезона.

- Присоединиться к просмотру может любой желающий, заняв свободное место перед экраном, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Минкультуры Адыгеи.