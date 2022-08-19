Флаг Ушаковки на Эльбрусе – в память о битве за Кавказ

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Для сотрудников Института повышения квалификации Ушаковки это не случайная, единичная акция, нет, ведь все участники экспедиции, члены клуба военно-исторической реконструкции "Малоземелец" (г. Новороссийск), но вот на Эльбрус отправились впервые.

Чтобы флаг вуза оказался на высоте около 4100 метров, пришлось преодолеть немало трудностей. Акция «Эльбрус, военно-историческая реконструкция. Заоблачный фронт» традиционно посвящается одному из самых продолжительных сражений в истории Великой Отечественной войны - битве за Кавказ.

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

В 1943 году части горных егерей «Эдельвейс» были выбиты с Эльбруса, а на вершине горы водружен красный флаг. В 2022 году преподаватели и курсанты Ушаковки прошли тот же нелегкий путь и установили флаг своего университета. Участниками исторической реконструкции стали клубы из Краснодара, Керчи, Симферополя, Санкт-Петербурга и других городов. Причем все подготовились основательно, - амуниция, оружие и снаряжение соответствовали эпохе.

- На Эльбрусе не только проходят подобные акции, но и продолжается поисковая работа. Как раз тогда, когда мы готовились к восхождению, были найдены останки четырех советских бойцов. В таких случаях, если удается установить личность погибшего, сообщают родственникам, проводят захоронения. Так герои обретают могилы спустя почти 80 лет, - говорит участник похода, начальник Берегового учебно-тренажерного центра ГМУ имени Ушакова Михаил Чура.

А уже 21 августа ушаковцы отправятся в Ростовскую область на Самбекские высоты. Повод – реконструкция событий, связанных с освобождением Таганрога.