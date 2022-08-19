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Общество19 августа 2022 9:27

Китайская марка автомобилей представила новые кроссоверы в Сочи

Это был закрытый показ
Ангелина НАЗАРЧУК
Официальный показ состоится 19 августа.

Официальный показ состоится 19 августа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В России впервые представили кроссоверы китайской марки. Закрытый показ новых автомобилей провели в Сочи.

Мероприятие прошло 18 августа в конгресс-зале отеля. На показ можно было попасть только по приглашению. Представление посетили около 100 человек. Официальная премьера пройдет 19 августа на курорте в рамках дня рождения радиостанции «Шансон».

К слову, точную дату старта продаж новых автомобилей JAC JS4 и JS6 не сообщили. Возможно, что первым на рынок выйдет модель JS4. По предварительным данным, купить машину можно будет уже в октябре. А в ноябре-декабре к продаже станет доступна JS6.