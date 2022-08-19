Полицейские Геленджика изъяли свыше 8 тонн контрафактного алкоголя Фото: Андрей АБРАМОВ

Полицейские Геленджика изъяли свыше 8 тонн контрафактного алкоголя. Его поместили на хранение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что полицейские остановили автомобиль с тремя тоннами пива. Его перевозил 25-летний житель соседней республики. При себе у него не было документов на алкоголь.

Также полицейские вышли на след 44-летнего местного жителя. Они выяснили, что он незаконно поставлял алкоголь из Гулькевичи в Геленджик. У мужчины изъяли еще пять тонн пива и напитков.

Отмечается, алкогольная продукция помещена на хранение.