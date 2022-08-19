Казачьи военно-полевые сборы собрали 350 человек на Кубани

На сорах казачата учились владеть оружием. Фото: администрация края.

В юношеских военно-полевых сборах «Казачья застава» в Гулькевичском районе участвовали ученики казачьих классов и ребята из казачьих семей. В течение пяти дней под руководством педагогов-организаторов и членов военно-патриотических клубов района они обучались метанию ножей, стрельбе из пейнтбольных ружей, азам медицинской помощи и навыкам рукопашного боя.

350 участников сборов освоили начальную тактическую и инженерную подготовку, встретились с представителями духовенства, посмотрели патриотические киноленты и погрузились в историю и обычаи казачества на лекциях и передвижных выставках. Лучших участников сборов наградили кубками и грамотами.

– Юношеские военно-полевые сборы мы провели в рамках летней оздоровительной кампании на базе районных обществ Кубанского казачьего войска. Всего в течение лета в них приняло участие 12 тысяч ребят до 18 лет, – отметил заместитель главы «КП»-Кубань» вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.