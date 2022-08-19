На Кубани выбирают предприятия с лучшей оптимизацией производства

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В Краснодарском крае в рамках конкурса «Путь к совершенству» выбирают предприятия с лучшей оптимизацией производства. Среди участников национального проекта «Производительность труда» определят достойные практики внедрения бережливого производства.

– Конкурс проходит уже в третий раз. Мы видим заинтересованность предприятий и повышение уровня корпоративной культуры в части применения бережливых технологий. Краснодарский завод ежегодно наращивает темпы производства и использует систему улучшений с минимальными потерями и максимальным ростом, – цитирует начальника отдела реализации региональных проектов министерства экономики края Наталью Табункову пресс-служба администрации региона.

Комиссия посещает предприятия Кубани и оценивает производственные показатели, внедрение инноваций, обучение коллективов. Успешные технологии будут применять в других компаниях края.