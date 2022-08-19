В Краснодаре открывается выставка «Яблочный спас»

На выставке "Яблочный Спас" можно увидеть сотканные мастерицами вручную рушники и рубашки. Фото: министерство культуры края.

XIII краевая выставка мастеров декоративно-прикладного, изобразительного, фотоискусства и народных ремесел «Яблочный спас» посвящена православному празднику Преображения Господня и Году культурного наследия народов России.

В экспозиции вошли более 1000 работ нескольких сотен мастеров ремесел и промыслов, фотографов из всех 44 муниципалитетов Краснодарского края.

– На выставке «Яблочный спас» представлены иконопись, живопись, фотография, традиционная вышивка, вязание, роспись и резьба по дереву, керамическая скульптура и изделия, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края. – Также на выставке экспонируются традиционная тряпичная кукла, сплетенные из соломки, рогоза и листьев кукурузы предметы, лоскутное шитье, сотканные мастерицами рушники и многое другое.

Стоимость билета на выставку «Яблочный спас» в краевом выставочном зале составляет от 50 до 100 рублей.