В Майкопе дни открытых дверей в центре здоровья продлили до конца недели

Обследование у специалиста поможет проверить, есть ли нарушения в работе организма. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики проходил день здоровья. Мероприятие проводилось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе.

Каждый желающий смог пройти экспресс-диагностику: измерить ИМТ, проверить артериальное давление, сделать ЭКГ, обследоваться на кардиовизоре и спирометре.

- Всего в мероприятии приняло участие 45 человек. И каждый пациент остался доволен обследованием, - сказали в Адыгейском республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики. - При этом было много просьб от посетителей продлить дни открытых дверей. Поэтому ждем всех желающих до конца недели.

Проверить свой организм можно по адресу: ул. Пролетарская, 353, с 08:00 до 15:00.