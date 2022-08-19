Экс-мэр Краснодара назначен председателем Совета министров Харьковской области

Андрей Алексеенко

В Харьковской области сформирован Совет министров. Первым заместителем главы администрации — председателем Совета министров назначен экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

- Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации – председателем Харьковской области Андрея Алексеенко. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, - говорится в указе, подписанным главой ВГА области Ганчевым от 19 августа.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что депутаты единогласно приняли отставку мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Он покинул пост главы кубанской столицы в этот же день, 19 августа.

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