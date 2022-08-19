Ольга Житниковская учит детей уже 17 лет. Фото: adygvoice.ru

Педагог из Адыгеи Ольга Житниковская попала в финал конкурса «Учитель года». Она ведет биологию в образовательном центре №3 Майкопского района. Педагогический стаж учителя более 17 лет. Опыт у нее богатый - Ольга Житниковская работала в университете, потом в гимназии, а также дистанционно проводила занятия детям с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь она поборется за звание лучшего учителя страны. Она прошла в финал всероссийского конкурса, который пройдет с 20 сентября по 5 октября в Тюмени и Москве.

- На республиканском уровне я защищала честь и школы, и всего Майкопского района. Сейчас меня ждет российский уровень, ответственность возрастает, ведь я буду представлять Адыгею. Поэтому сейчас готовлюсь, - призналась Ольга Житниковская. - Конкурс «Учитель года России» – важное событие в моей профессиональной карьере. Надеюсь, поделиться своим опытом и вдохновиться тем, что делают мои коллеги в других регионах.

В финале участвуют 86 педагогов-новаторов со всей России, но победитель будет лишь один. Он получит главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана и станет советником министра просвещения на общественных началах.