Краснодарский край представляет туристический потенциал в Москве

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Москве до 28 августа пройдет фестиваль Русского географического общества. Здесь можно ознакомиться с туристическими возможностями 50 регионов России. Краснодарский край также представляет свой потенциал в этой сфере.

- На стенде «Курорты Краснодарского края» рассказывают о направлениях отдыха и популярных туристических локациях в регионе. Кроме этого, здесь можно сделать селфи на фоне разных фотозон – пляжной, горной и сельской, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Возле кубанского стенда пройдут лекции и мастер-классы, а также за ответы на вопросы о Краснодарском крае можно получить сувениры.

В рамках фестиваля выступит кубанский коллектив казачьей песни.