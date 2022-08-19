Сбер профинансировал отрасль садоводства Кубани на 6 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой гала-конференции «АБРИКОС»

В рамках программы импортозамещения союз «Садоводы Кубани» организовал ежегодную гала-конференцию «АБРИКОС», в которой приняли участие представители Сбера. На мероприятии обсудили проблемы, задачи и перспективы важнейших этапов работы садоводческих предприятий.

В этом году конференция объединила 350 участников со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Участниками стали производители фруктов и сельхозтехники, поставщики средств защиты растений, ритейл и торговые сети.

Для Краснодарского края садоводство является одной из приоритетных отраслей экономики. Регион остается ведущим субъектом России по ее развитию. По данным минсельхоза Краснодарского края, на Кубани производят более 400 тысяч тонн фруктов и ягод ежегодно, это 40% в общероссийском объеме. В регионе работает свыше 400 садоводческих предприятий. Общая площадь садов превышает 30 тысяч га. Все сады преимущественно интенсивного и суперинтенсивного типа.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Доля АПК в кредитном портфеле Краснодарского отделения Сбербанка составляет 19,7%. Мы оказываем комплексную поддержку сельскому хозяйству региона. К примеру, за последние 3 года на Кубани при поддержке Сбера заложено 480 гектаров садов. Профинансировано строительство фруктохранилищ на 3 млрд рублей».

В настоящее время отраслевой портфель финансирования отрасли садоводства Сбербанка достигает 6 млрд рублей в Краснодарском крае.