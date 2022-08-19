Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 19 тысяч жителей Кубани оформили Fan ID. Они получили паспорта болельщиков для посещения спортивных событий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что оформить Fan ID можно в 39 МФЦ Краснодарского края и на портале Госуслуг. Для этого нужно заполнить анкету на сайте и добавить фотографию в личном кабинете. Финальным этапом оформления паспорта болельщика станет подтверждение личности в МФЦ.

- Карта болельщика – удобный цифровой сервис для посещения спортивных мероприятий. Система вводится для удобства и безопасности болельщиков, – отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Отметим, что оформить Fan ID должен любой болельщиков старше 14 лет. Уже сейчас паспорта болельщиков нужны для похода на стадионы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростов-на-Дону, Самары и Сочи.