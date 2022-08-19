Участники смогут послушать лекции от ведущих сотрудников компании и популяризаторов науки, пообщаться с ними, выполнить различные задания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для школьников Кубани проведут фестиваль современных технологий «8 бит». Он состоится с 5 по 11 сентября и пройдет в онлайн-формате. Девочки и мальчики узнают, чем сегодня занимаются разработчики и ученые, а главное - смогут увидеть их работу.

На фестивале выступят ведущие эксперты Яндекса, которые расскажут, как учится искусственный интеллект, как создается виртуальная мода и почему людям нравятся песни из умной колонки.

- Кроме того, участникам фестиваля объяснят, как муравьи и пчелы помогают создавать более эффективных роботов, - рассказывают организаторы фестиваля. - А еще покажут, как алгоритмы и спутники позволяют строить прогнозы осадков и других погодных явлений.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», школьники во время проведения фестиваля смогут не только послушать лекции, но и выполнить различные задания, поучаствовать в викторине, получить призы. А некоторые ребята смогут продолжить обучение в бесплатной Академии Яндeкса.

- Наш фестиваль пoзволит ребятам узнать, что происходит в мире новых технологий, какими задачами занимаются прямо сейчас исследователи и какие разработки будут у всех на слуху через несколько лет, — говорит руководитель по продукту в Академии Яндекса Светлана Бочавер. — Участники „8 бит“ смогут поoбщаться с людьми, которые двигают индустрию вперед.

ВАЖНО!

Чтобы принять участие в фестивале «8 бит», нужно зарегистрироваться на сайте.