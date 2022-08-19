Канализационную насосную станцию обновят под Краснодаром
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Канализационную насосную станцию обновят под Краснодаром. Реконструкция пройдет в Калининском сельском округе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.
Отмечается, что оборудование, которое обслужило дома в северо-восточной части Краснодара, вышло из строя. Чтобы избежать подтоплений, частично его даже заменят. Уже известно о работах на улице им. Ивана Рослого.
- Эта КНС не имеет собственника, – добавили в пресс-службе.
Во время совещания с администрацией застройщик, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация приняли решение о покупке новых насосов.