Канализационную насосную станцию обновят под Краснодаром Фото: Михаил ФРОЛОВ

Канализационную насосную станцию обновят под Краснодаром. Реконструкция пройдет в Калининском сельском округе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.

Отмечается, что оборудование, которое обслужило дома в северо-восточной части Краснодара, вышло из строя. Чтобы избежать подтоплений, частично его даже заменят. Уже известно о работах на улице им. Ивана Рослого.

- Эта КНС не имеет собственника, – добавили в пресс-службе.

Во время совещания с администрацией застройщик, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация приняли решение о покупке новых насосов.