В Краснодаре по улице Обрывной достраивают спортивную трассу BMX

Открыть объект планируют в четвертом квартале этого года. Фото: krd.ru

В Краснодаре по улице Обрывной завершают строительство специализированной спортивной трассы BMX. Ее возводит один из застройщиков города.

- Трасса сделана из асфальта и грунта с виражами и стартовой горкой. Здесь установлен забор, почти готов административный корпус, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Спортсмены уже опробовали трассу и предложили поменять конфигурацию одной из четырех прямых. Сейчас переобустройством занимаются рабочие.

Дальнейшие работы по благоустройству территории будут выполнены за средства городского бюджета. Здесь появятся дорожки с озеленением, освещение. Открыть объект планируют в четвертом квартале этого года.

Протяженность трассы составляет более 370 метров, ширина стартовой горки — 10 метров, высота — 5 метров. В модульном помещении есть раздевалки, душевая, помещение для хранения инвентаря.