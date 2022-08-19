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Карта Кубани19 августа 2022 11:01

Пляжи Анапы закрыли из-за грозового фронта

Купаться в море на курорте запрещено
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На море сильное волнение.

На море сильное волнение.

В связи с прохождением грозового фронта купание на всех пляжах Анапы запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

- Жителям и гостям Анапы необходимо соблюдать осторожность и меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье, - рекомендовали в администрации.

В настоящее время в Анапе идет дождь, а на Джемете обрушился град. По прогнозам, ливни на курорте возможны до 21 августа. Жителей и гостей курорта просят находиться в помещениях в непогоду.