Пляжи Анапы закрыли из-за грозового фронта

На море сильное волнение.

В связи с прохождением грозового фронта купание на всех пляжах Анапы запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

- Жителям и гостям Анапы необходимо соблюдать осторожность и меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье, - рекомендовали в администрации.

В настоящее время в Анапе идет дождь, а на Джемете обрушился град. По прогнозам, ливни на курорте возможны до 21 августа. Жителей и гостей курорта просят находиться в помещениях в непогоду.