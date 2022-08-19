Президент Казахстана Токаев прилетел в Сочи для переговоров с Путиным

В Сочи 19 августа прилетел Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи 19 августа прилетел президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретил Токаева в аэропорту по поручению губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьев. Президент Казахстана прилет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

- Главный российский курорт снова в центре внимания СМИ десятков стран. Сочи прочно закрепил за собой статус города международной политики, где на высшем уровне принимаются решения, задающие мировую повестку, - заявил в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на встрече будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства и сотрудничества в рамках СНГ.