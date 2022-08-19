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Общество19 августа 2022 11:47

Самострой выявили в Адлерском районе Сочи

Материалы готовятся для передачи в суд
Ангелина НАЗАРЧУК
Мониторинговые группы обнаружили очередную незаконную постройку. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

Мониторинговые группы обнаружили очередную незаконную постройку. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

В Сочи администрация продолжает выявлять объекты самовольного строительства. Мониторинговые группы обнаружили очередную незаконную постройку. Самострой находится в Адлерском районе Сочи.

- Объект выявлен на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0404006:608, - сообщили в пресс-службе управления муниципального земельного контроля администрации Сочи.

Владелец не уведомлял администрацию о планируемом строительстве на указанном участке. Никаких разрешительных документов не имеется. Материалы готовятся для передачи в суд.