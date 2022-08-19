В «Орленке» прошел третий модуль медиалаборатории «России сегодня»

Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершился третий модуль «Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики».

В рамках Медиалаборатории юные журналисты прослушали серию мастер-классов руководителя РИА Новости Крым Светланы Бабаевой на тему «Социальные сети: что такое хорошо и что такое плохо», а также тренинг собственного фотокорреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева «Фотография, журналистика и социальные сети: возможно ли совместить?». Специальным гостем стал блогер, путешественник и начальник отдела котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик. По завершении мероприятий победителям творческих конкурсов были вручены сертификаты и памятные подарки, а спикеров модуля торжественно посвятили в орлята.

- С начала года в рамках проекта “Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики” смогли повысить уровень информационной грамотности порядка 500 орлят и 100 педагогов Центра. Во взаимодействии со спикерами медиагруппы “Россия сегодня” они получили практический навык – создали собственный журналистский продукт – подкаст или инфографику. В третьем модуле орлята узнают тонкости ведения страниц в социальных сетях. Это по-настоящему ценный опыт – получить практический навык во взаимодействии с лучшими профессионалами сферы медиа», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

«Медиалаборатория» — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.

Знаменитый кот Мостик, ставший символом строительства Крымского моста, после окончания стройки переквалифицировался и стал работать начальником отдела котоновостей крымского подразделения медиагруппы «Россия сегодня». В своем блоге кот Мостик рассказывает о достопримечательностях Крыма, национальной кухне, культурной жизни. У кота Мостика много подписчиков со всей России. Группа кота-блогера во ВКонтакте насчитывает более 20 тыс. подписчиков, а группа в Telegram - более 4 тыс.