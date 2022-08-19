Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 августа 2022 12:19

Жительницу Кубани осудят за мошенничество на 21 млн рублей

46-летней женщине грозит до десяти лет тюрьмы за долги
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Полицейские завершили расследование дела в отношении любительницы взять в долг.

Полицейские завершили расследование дела в отношении любительницы взять в долг.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи обвиняют жительницу Усть-Лабинского района в мошенничестве. 46-летняя женщина пользовалась услугами транспортных компаний и обещала оплатить их частями. Кроме того, она заняла крупную сумму у знакомого якобы под залог собственного дома. При этом ее дом находился под арестом из-за ранее невыплаченных долгов.

- По данным следствия, в общем женщина оказалась должна нескольким людям и компаниям 21 миллион рублей. Ее кредиторы обратились в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас уголовное дело в отношении жительницы Усть-Лабинска с обвинительным заключением направлено в суд. Ей может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.