Жительницу Кубани осудят за мошенничество на 21 млн рублей

Полицейские завершили расследование дела в отношении любительницы взять в долг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи обвиняют жительницу Усть-Лабинского района в мошенничестве. 46-летняя женщина пользовалась услугами транспортных компаний и обещала оплатить их частями. Кроме того, она заняла крупную сумму у знакомого якобы под залог собственного дома. При этом ее дом находился под арестом из-за ранее невыплаченных долгов.

- По данным следствия, в общем женщина оказалась должна нескольким людям и компаниям 21 миллион рублей. Ее кредиторы обратились в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас уголовное дело в отношении жительницы Усть-Лабинска с обвинительным заключением направлено в суд. Ей может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.