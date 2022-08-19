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Происшествия19 августа 2022 12:08

Мошенник обманул организацию Краснодара на 64 млн рублей

Он взял деньги под видом поставки пшеницы, но товар не отдал
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики. Он обвиняется в хищении 64 млн рублей у организации Краснодара под видом поставки пшеницы.

- Мужчина с февраля по апрель под видом поставки пшеницы похитил у краснодарской организации 64 млн рублей. Сейчас на имущество мошенника наложен арест, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Краснодара. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.