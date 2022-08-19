ВТБ Лизинг запустил выгодное предложение для аграриев

Основным преимуществом решения по лизингу сельхозтехники является сниженный аванс – фиксированный первоначальный взнос теперь составляет 20% независимо от суммы и срока договора. За счет стандартизации процессов время принятия решения сократилось до 1 дня. Максимальная стоимость единицы техники по договору – 20 млн рублей, ее количество не ограничено. Такое решение позволит участникам отрасли оперативно пополнять и обновлять специализированный парк техники на выгодных условиях.

При этом сохраняются другие классические преимущества лизинга: повышенная сумма лимита финансирования – до 100 млн рублей, минимальный пакет документов и оптимальный срок лизинга – до 5 лет. Размер выкупного платежа варьируется от 1 000 рублей до 5% от стоимости техники, что дает бизнесу возможность комфортно распределить ежемесячную финансовую нагрузку на бюджет компании.

Новая программа позволяет приобрести в лизинг на выгодных условиях современную сельхозтехнику – комбайны и тракторы, в т.ч. самоходные распрыскиватели, с навесным оборудованием – сеялками, косилками, веялками и т.д. Предложение распространяется на новую технику всех российских и зарубежных производителей. Воспользоваться им могут компании, ведущие сельскохозяйственную деятельность.

«Сейчас самый разгар уборочной кампании и посевной озимых культур, а наши отраслевые программы по лизингу – это возможность компаниям быстро и без лишних затрат обновить и расширить парк спецтехники. Для ВТБ Лизинг стратегически важно участвовать в развитии отечественного сельского хозяйства и помогать предприятиям малого и среднего бизнеса наращивать мощности за счет эффективного распределения затрат на основные средства производства. Сегодня потребность отрасли в новых машинах оценивается на уровне 110 тысяч единиц, и лизинг может стать эффективным инструментом для их приобретения», - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.