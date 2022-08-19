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Общество19 августа 2022 12:32

В тоннеле Сочи образовалась километровая пробка из-за аварии с пятью машинами

О пострадавших не сообщается
Ангелина НАЗАРЧУК
Обстоятельства аварии выясняются. Фото: https://t.me/chp_sochi

Обстоятельства аварии выясняются. Фото: https://t.me/chp_sochi

В Сочи во втором тоннеле со стороны Адлера образовалась километровая пробка. Это связано с массовой аварией, которая произошла утром 19 августа.

На Сочи обрушился сильный ливень. Из-за дождя дорога стала очень скользкой. Водитель минивэна не смог справиться с управлением и отлетел в стену тоннеля. При этом машина задела еще четыре легковушки.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники госавтоинспекции. Информации о пострадавших нет.