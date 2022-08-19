В парке 30-летия Победы Краснодара открылся военно-технический форум «Армия-2022»

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В Краснодаре открылся военно-технический форум «Армия-2022». Выставку вооружения можно будет посмотреть с 19 по 21 августа в парке 30-летия Победы.

- Форум продлится три дня. Основные мероприятия запланированы с 10:00 до 15:00. Посетить его могут все желающие, вход свободный. На площадках парка организовали выставки вооружения и военной техники — как исторической, так и современной, включая ракетный оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», советские танки ИС-2 и ИС-3, зенитную ракетную систему «С-300», зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», - сообщили в пресс-службе мэрии города.

20 августа в парке запланированы соревнования «Юнармейские игры». Здесь горожане смогут попробовать настоящую солдатскую кашу, посмотреть тематические ролики.

Вечером на специальной площадке будут показывать военно-патриотические фильмы.