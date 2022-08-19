В районе новой школы на улице Крузенштерна в Краснодаре обустраивают дорогу

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В Краснодаре начали обустраивать двухполосную дорогу по улице Лаперуза, в районе новой школы на улице Крузенштерна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Дорогу создаст Ассоциация девелоперов Кубани. Застройщики приведут в порядок участок Лаперуза от Комарова до Дорожной. Сейчас ведется уплотнение грунта, - отметили в мэрии.

Дорога будет двухполосной и протянется к новой школе. Ее просили обновить к учебному году местные жители.

В этом же районе приступили к ремонту дороги по улице Батуринской. Участок от Россинского до Семигорской расширят до четырех полос, оборудуют велодорожки и тротуары.