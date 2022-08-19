Программу льготного выкупа сельхозземель возобновят на Кубани с 1 января 2023 года

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Программу льготного выкупа сельхозземель планируют возобновить в Краснодарском крае. Мера поддержки будет доступна с 1 января 2023 года.

- Две недели назад с фермерами обсуждали земельный вопрос и меры поддержки отрасли. Сегодня еще раз вернулись к этой проблеме. Многие переживают, что земля, которую они возделывают, находится в аренде, а сроки использования подходят к концу. Три года назад в крае мы использовали практику льготного выкупа полей. Решили возобновить программу с 1 января 2023 года, - написал в Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Льготный выкуп поможет не заключать договор на аренду и позволит оформить участки в собственность. После 6 лет пользования землей фермер сможет приобрести участок по цене, равной 80% кадастровой стоимости, через 9 лет – 70%, спустя 12 лет – 60%, а уже по истечению 15 лет цена снизится на 50%.

- Еще одна мера поддержки — программа «Опорный фермер». В рамках проекта можно получить грант, а средства направить на покупку сельхозтехники. Договорились, что уже в ближайшее время специалисты краевого министерства проработают ее возможные параметры, - добавил Кондратьев.