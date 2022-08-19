В Адыгее открылась выставка о черкесском оружии

На выставке - более 200 оружейных экспонатов.

В Адыгее открылась выставка «Черкесское оружие XІX века из коллекции Николая Твердохлебова». Она заработала в залах Северокавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока. Здесь представлено более 200 различных экспонатов - черкесское оружие и снаряжение. Посетители смогут увидеть шлемы и наручи, луки и стрелы, колчаны и налучья, ружья и пистолеты, газыри и пороховницы, сабли и шашки, кинжалы.

Стоит сказать, что черкесское оружие отличается уникальными особенностями орнаментики и конструкции. А потому может очень много рассказать о культуре народа, показать, как развивалось мастерство оружейников.

- Открывшаяся выставка - это своего рода связь с ратным прошлым черкесов, упорных в труде, гостеприимных и доброжелательных к друзьям, беспощадных к врагам, - отметили организаторы выставки.

Экспозиция будет доступна до 10 октября. Кстати, посетители смогут не только познакомиться с военными артефактами, но и попасть на экскурсию Николая Твердохлебова о кавказском оружии, его истории и применении.