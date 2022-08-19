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Общество19 августа 2022 13:37

Рыбоводным хозяйствам Кубани выделили 10 млн рублей

О господдержке рассказал губернатор региона
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В 2022 году на поддержку рыбоводных хозяйств Краснодарского края выделили 10 млн рублей. Из бюджета региона компенсируют фермерам 50% затрат на приобретение рыбоводного оборудования.

- Мы поддержим фермеров, выращивающих рыбу в небольших объемах. Это касается разведения форели и осетровых пород. Если субсидия будет востребована, то в следующем году кратно увеличим объемы финансирования, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Кроме того, рыбоводные хозяйства могут оформить льготный кредит по ставке до 5%. Займы помогут в приобретении кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала.

Ранее аграрии жаловались на нехватку отечественных кормов для форели и осетровых видов рыб. На Кубани работают три специализированных завода, но они зависимы от импортных компонентов. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, в настоящее время поставки компонентов налажены, перебоев нет. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выпуске собственных кормов.