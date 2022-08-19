Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 13:54

Часть Краснодара останется без горячей воды с 23 по 26 августа

Это связано с врезкой реконструированных участков теплосети в основную магистраль
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре завершена замена двух участков теплосети «ТЭЦ — Центр города». С 23 по 26 августа будет проводиться врезка реконструированных участков теплосети в основную магистраль. В связи с этим часть жителей кубанской столице останется без горячей воды.

- Отключения ждут жителей части улиц Ставропольской, Бургасской и КИМ, а также жилого массива на участке от Селезнева до Суворова, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Врезка в основную магистраль необходима для бесперебойного теплоснабжения в отопительный период.

Реконструкция тепловой магистрали «ТЭЦ — Центр города» продолжается. Сейчас в Краснодаре обновляют и приводят в порядок котельные и теплосети, водопроводы и канализационные сети, газовое хозяйство и сети электроснабжения.