Часть Краснодара останется без горячей воды с 23 по 26 августа

В Краснодаре завершена замена двух участков теплосети «ТЭЦ — Центр города». С 23 по 26 августа будет проводиться врезка реконструированных участков теплосети в основную магистраль. В связи с этим часть жителей кубанской столице останется без горячей воды.

- Отключения ждут жителей части улиц Ставропольской, Бургасской и КИМ, а также жилого массива на участке от Селезнева до Суворова, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Врезка в основную магистраль необходима для бесперебойного теплоснабжения в отопительный период.

Реконструкция тепловой магистрали «ТЭЦ — Центр города» продолжается. Сейчас в Краснодаре обновляют и приводят в порядок котельные и теплосети, водопроводы и канализационные сети, газовое хозяйство и сети электроснабжения.