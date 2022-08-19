Анна Минькова встретилась с участниками форума «Регион-93» в Северском районе

Фото: t.me/minkovaanna23

Форум «Регион-23» впервые прошел на Кубани после двухлетнего перерыва, который вводился из-за пандемии. С участниками лагеря в Северском районе встретилась заместитель губернатора Анна Минькова.

– Приехала на форум «Регион-93». 400 активных, целеустремленных молодых людей со всех районов края собрались здесь, чтобы рассказать о своих проектах, познакомиться, пообщаться и отдохнуть на природе, - написала Минькова в Tekegram-канале.

За два года площадку форума привели в порядок территорию, облагородили площадки для общих собраний. Кроме этого, здесь появилась аллея истории форума, шатры, воркаут-площадка и скалодром.

Следующая смена стартует 24 августа. Ее участниками станут волонтеры и руководители добровольческих организаций.