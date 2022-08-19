Фестиваль классический музыки пройдет в Сочи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фестиваль классической музыки пройдет в Сочи. Он станет первым в истории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что мероприятие будет длиться чуть больше недели – с 20 по 28 августа. На курорте съедутся звезды мировой оперетты.

Откроет показ концерт артистов балета «Дягилев гала». Но главным событием фестиваля будет выступление оперы «Кармен» режиссера Ильи Устьянцева. Она будет дважды показана в парке «Лайзо» в Розе Хутор.

Также на курорте выступят триумфаторы кастинга молодых оперных певцов. Они исполнят отдельные партии в «Кармен».